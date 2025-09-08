Bolívia x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Brasileira, já classificada, utilizará jogo na altitude para testes; bolivianos, por sua vez, buscam vaga na repescagem / Crédito: Jogada 10

Está na hora do fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, torcedor. E, nesta terça-feira (9/9), teremos todos os cinco jogos praticamente simultaneamente para a 18ª e final rodada do qualificatório da Conmebol. Uma destas partidas é entre Bolívia e Brasil, na altitude de El Alto (4.100m), nos arredores de La Paz, a partir das 20h30 (de Brasília).

O duelo, afinal, é um dos dois que vale alguma coisa, já que as seis seleções que garantem vaga direta à Copa já são conhecidas – incluindo o próprio Brasil. Assim, Venezuela (em sétimo) e Bolívia (em oitavo) visam terminar na sétima colocação para alcançarem a repescagem. Peru e Chile são os dois já eliminados, aliás. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV na TV fechada e da GE TV pelo YouTube. LEIA MAIS: Jornal da Catalunha acusa Ancelotti de ‘proteger’ Real Madrid e ‘prejudicar’ Barcelona em jogo do Brasil na altitude Como chega a Bolívia

Sem se classificar para a Copa do Mundo desde 1994, a seleção boliviana chega para o confronto contra o Brasil com a expectativa de conseguir uma vaga na repescagem. Para isso, precisará vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, que recebe a Colômbia. Atualmente, La Verde tem 17 pontos, enquanto La Vinotinto aparece com 18. Para este jogo, o técnico Óscar Villegas não tem desfalques por suspensão. No entanto, pode não contar com o lateral-dirieto Medina Román, que se machucou durante a derrota por 3 a 0 para a Colômbia, na última quinta-feira (4/9). Caso não possa jogar, Rocha entraria em seu lugar. Como chega o Brasil Já garantido na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti utilizará o duelo desta terça para realizar testes. Dessa forma, já até confirmou que vai com diversas mudanças em relação ao time que venceu o Chile por 3 a 0, no Maracanã, na última quinta-feira.

Os únicos remanescentes são o goleiro Alisson e o volante Bruno Guimarães. O lateral-direito Wesley até seria outra manutenção, mas sentiu um incômodo na coxa direita e não deve ir a campo. Dessa forma, Vitinho entra em seu lugar.