Aumento das finalizações após a data Fifa se torna missão para o Fluminense

Tricolor é o integrante que menos chutou a gol desde a volta do Brasileirão após a disputa do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

O período de somente treinamentos durante a data Fifa de setembro se desenha como essencial para o Fluminense corrigir uma situação incômoda. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras precisa melhorar o seu poder ofensivo. Até porque se tornou dono de uma estatística negativa envolvendo as finalizações desde o retorno dos jogos no Brasileirão após a disputa do Mundial de Clubes. No caso sendo o time que menos finalizou no torneio a partir deste período. Entre o duelo contra o Cruzeiro, no dia 17 de julho, até o embate contra o Santos, que ocorreu no dia 31 de agosto, o Fluminense finalizou somente 26 vezes em direção ao gol adversário no Campeonato Brasileiro. De acordo com levantamento do site “R10 Score”, as duas equipes que vêm na sequência são Grêmio e Atlético, com 29 e 31 chutes, respectivamente.

Potencial de artilharia é esperança no Fluminense Apesar deste cenário negativo, o Tricolor das Laranjeiras se apoia na capacidade goleadora de seus centroavantes para melhorar neste contexto ofensivo. Isso porque, Cano e Everaldo são os dois goleadores do time na temporada. O argentino soma 19 gols em 38 partidas neste ano. Entre os integrantes do Brasileirão, ele fica atrás na artilharia somente do seu compatriota, Vegetti, do Vasco, que já anotou 24 gols. Em seguida, Everaldo está na segunda posição entre os atletas que mais marcaram pelo Fluminense na temporada. No atual cenário são 11 gols em 48 jogos. Um outro jogador que pode ser fundamental para mudar este contexto com relação às finalizações é John Kennedy. O ídolo revelado nas categorias de base retornou ao clube na segunda janela de transferências do ano. Na primeira parte do ano, ele defendeu o Pachuca, do México, por empréstimo. Entretanto, o atacante perdeu espaço e decidiu retornar ao Brasil.

Menos chutes desde o retorno do Brasileirão: Fluminense – 26 chutes no gol Grêmio – 29 chutes no gol Atlético – 31 chutes no gol