Árbitro é acusado de agressão a ex-namorada, zagueira do Manaus

Assistente de arbitragem e jogadora da equipe amazonense moravam juntos e tinham uma relação de cerca de três meses

Hugo Agostinho Chaves da Paixão, árbitro assistente do quadro de arbitragem da Federação Amazonense de Futebol (FAF), é acusado de agredir a ex-namorada, Joice de Souza. Ela é zagueira do Manaus, no Campeonato Amazonense Feminino. Aliás, a própria jogadora realizou a denúncia por meio das suas redes sociais nesta segunda-feira (8).

Além da postagem, Joice também registrou o Boletim de Ocorrência contra Hugo na Delegacia Especialidade em Crimes contra a Mulher, e realizou um exame de corpo de delito, de acordo com o “ge”.

A jogadora informou que teve um relacionamento com o árbitro que durou cerca de três meses e eles moravam juntos. No entanto, chegou ao fim por decisão dela, uma vez que a relação começou a ficar “tóxica”. Assim, Joice disse que ao tentar pegar alguns pertences na residência, Hugo a agrediu com murros, tapas e ainda tentou enforcá-la.