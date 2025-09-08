Ancelotti prepara oito mudanças no Brasil para duelo contra a Bolívia

Já classificada para a Copa de 2026, treinador vai alterar bastante o time em relação ao que venceu o Chile, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira entrará em campo nesta terça-feira (09/9) diante da Bolívia, em El Alto, com uma formação bastante diferente daquela que enfrentou o Chile na última rodada. O técnico Carlo Ancelotti promoveu oito mudanças na equipe titular e confirmou a estreia do atacante Samuel Lino, do Flamengo, como a grande novidade. Aliás, dos jogadores que iniciaram o último compromisso, apenas Alisson, Wesley e Bruno Guimarães permaneceram. A provável escalação tem: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Contudo, em coletiva antes do treino, Ancelotti destacou que as mudanças vão além do rodízio. “A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos que considerar que tem um componente que analisar (a altitude), isso pode mudar a estratégia do jogo. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações que eu. A ideia que tenho é de mudar a estratégia e também alguns jogadores”, disse o italiano. Além disso, o treinador também explicou que pretende usar o confronto para observar atletas menos acionados: “Também (quero) conhecer jogadores que podem atuar com os outros. Ter em conta o componente importante que é a altitude para colocar no campo jogadores com mais frescor. Temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer”, completou.

Ancelotti prepara testes na Seleção Brasileira Durante a atividade desta segunda-feira (08/9), Ancelotti ainda testou Vitinho na lateral direita e Jean Lucas no meio. Aliás, a ideia é dar minutos a todos os jogadores de linha convocados nesta Data Fifa. O Brasil não conta com Casemiro, suspenso, e perdeu Kaio Jorge, cortado por lesão. Para o lugar do atacante, foi chamado Andreas Pereira. Assim, a delegação viaja nesta segunda para Santa Cruz de la Sierra, no nível do mar, e só subirá a El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude, horas antes do jogo. Aliás, a estratégia está sendo adotada para reduzir os efeitos da altitude.