Advogado do Flamengo vê “pena exagerada” para Bruno Henrique

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sofreu, na última quinta-feira, punição por 12 jogos e recebeu uma multa de R$ 60 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso de manipulação de apostas. Para Michel Assef Filho, advogado do Rubro-Negro no caso, a pena não foi branda, como ocorreu comentários nas redes sociais. Além disso, houve comparações com outros casos recentes.

“O fato que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda nenhuma relação com os casos julgados pelo STJD antes. Fica muito claro que ele nem deveria ter sido punido no Artigo 243A. O que se pretende evitar é uma fraude dentro do jogo. As punições mais severas puniram uma fraude ao jogo. Nos outros temas, aconteceu exatamente isso. Atletas combinaram determinadas jogadas dentro do campo para se favorecerem fora do campo. O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo, o cartão amarelo não é atitude antiética, faz parte da estratégia do jogo”, afirmou o advogado em participação ao “Seleção Sportv”.