Seleção brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude boliviana

Ano Local (La Paz) Resultado 1979 Copa América Bolívia 2 x 1 Brasil 1981 Eliminatórias Bolívia 1 x 2 Brasil 1993 Eliminatórias Bolívia 2 x 0 Brasil 1997 Copa América (final) Brasil 3 x 1 Bolívia 2001 Eliminatórias Bolívia 3 x 1 Brasil 2005 Eliminatórias Bolívia 1 x 1 Brasil 2009 Eliminatórias Bolívia 2 x 1 Brasil 2017 Eliminatórias Bolívia 0 x 0 Brasil 2022 Eliminatórias Bolívia 0 x 4 Brasil

A estreia brasileira nesse contexto adverso terminou em derrota, em 1979 (Copa América). A revanche veio nas Eliminatórias, em 1981, com vitória por 2 a 1. “A Seleção Brasileira conquistou seu triunfo mais emblemático na final da Copa América de 1997, em La Paz, ao vencer por 3 a 1 — jogo marcado pela célebre frase de Zagallo: ‘Vocês vão ter que me engolir.”

No geral, o retrospecto favorece os donos da casa, sendo a mais importante a derrota por 2 a 0 em 1993 (a primeira do Brasil na história das Eliminatórias). Porém, o último jogo na altitude, marcou o placar mais elástico do confronto nestas condições, com goleada brasileiro por 4 a 0.

