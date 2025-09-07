Seleção brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude boliviana

Seleção brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude bolivianaEm nove partidas nestas condições, Brasil venceu apenas três vezes. Na terça, vai ter de encarar os 4.080m de altura de El Alto
A Seleção Brasileira precisa vencer na terça-feira (9), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.080m de altitude, para equilibrar seu desempenho. Em nove embates na altitude boliviana, o Brasil está em desvantagem: três vitórias, dois empates e quatro derrotas.
O histórico da Seleção Brasileira em confrontos com a Bolívia em estádios de altitude revela desafios consistentes. Até hoje, foram nove partidas disputadas nessas condições extremas — principalmente em La Paz e, mais recentemente, em El Alto — com o seguinte desempenho:
|Ano
|Local (La Paz)
|Resultado
|1979
|Copa América
|Bolívia 2 x 1 Brasil
|1981
|Eliminatórias
|Bolívia 1 x 2 Brasil
|1993
|Eliminatórias
|Bolívia 2 x 0 Brasil
|1997
|Copa América (final)
|Brasil 3 x 1 Bolívia
|2001
|Eliminatórias
|Bolívia 3 x 1 Brasil
|2005
|Eliminatórias
|Bolívia 1 x 1 Brasil
|2009
|Eliminatórias
|Bolívia 2 x 1 Brasil
|2017
|Eliminatórias
|Bolívia 0 x 0 Brasil
|2022
|Eliminatórias
|Bolívia 0 x 4 Brasil
A estreia brasileira nesse contexto adverso terminou em derrota, em 1979 (Copa América). A revanche veio nas Eliminatórias, em 1981, com vitória por 2 a 1. “A Seleção Brasileira conquistou seu triunfo mais emblemático na final da Copa América de 1997, em La Paz, ao vencer por 3 a 1 — jogo marcado pela célebre frase de Zagallo: ‘Vocês vão ter que me engolir.”
No geral, o retrospecto favorece os donos da casa, sendo a mais importante a derrota por 2 a 0 em 1993 (a primeira do Brasil na história das Eliminatórias). Porém, o último jogo na altitude, marcou o placar mais elástico do confronto nestas condições, com goleada brasileiro por 4 a 0.
