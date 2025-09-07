Santos prepara garotos para substituir Brazão

Peixe trabalha com uma eventual possibilidade de não contar com o goleiro titular. Clube não buscou nomes da posição no mercado

Goleiro titular do Santos, Brazão não tem uma sombra no elenco. O clube poderia buscar um nome para a posição na última janela, mas deixou a chance passar. Assim, o Peixe vai preparar os dois garotos do plantel para uma eventual substituição se o camisa 77 estiver suspenso ou lesionado.

Formados pela base do clube, Diógenes e João Victor Fernandes são os nomes para a posição após a saída de João Paulo, reserva imediato de Brazão, para o Bahia, no último vaivém. A dupla terá, então, uma atenção especial da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para ficarem de prontidão caso algo aconteça com o titular absoluto.