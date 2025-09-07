Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos prepara garotos para substituir Brazão

Peixe trabalha com uma eventual possibilidade de não contar com o goleiro titular. Clube não buscou nomes da posição no mercado
Goleiro titular do Santos, Brazão não tem uma sombra no elenco. O clube poderia buscar um nome para a posição na última janela, mas deixou a chance passar. Assim, o Peixe vai preparar os dois garotos do plantel para uma eventual substituição se o camisa 77 estiver suspenso ou lesionado.

Formados pela base do clube, Diógenes e João Victor Fernandes são os nomes para a posição após a saída de João Paulo, reserva imediato de Brazão, para o Bahia, no último vaivém. A dupla terá, então, uma atenção especial da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para ficarem de prontidão caso algo aconteça com o titular absoluto.

O Peixe ainda tem um Plano D para o gol: João Pedro está entre os atletas disponíveis na posição no presskit do clube. O jovem é destaque da base e acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17.

O Santos visita o Atlético Mineiro, no domingo (14), na Arena MRV, pela rodada 23 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Peixe é o 16º lugar do Brasileirão. Está, portanto, uma colocação acima do Z4, zona que condenará quatro equipes à Segunda Divisão em 2026.

