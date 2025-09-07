Roger planeja aproximar Alan Patrick do gol em nova versão do Internacional

As missões da comissão durante a pausa para data Fifa são aprimorar a capacidade criativa e a eficiência em finalizações do Colorado / Crédito: Jogada 10

O Internacional provavelmente terá uma nova versão na temporada após a data Fifa de setembro. Isso porque o técnico Roger Machado realiza mudanças no time com a intenção de aprimorar a capacidade criativa da equipe. Além de melhorar a eficiência nas finalizações. Assim, uma das modificações vitais é deixar o meio-campista Alan Patrick mais próximo do gol. A tendência é que o time titular seja escalado no esquema tático 4-1-3-2, com Thiago Maia sendo o primeiro volante. Bruno Henrique, Alan Rodríguez aberto pelo lado direito e Carbonero na esquerda devem compor a segunda linha no meio de campo. Deste modo, a intenção é de que Alan Patrick assuma uma função próxima a de um segundo atacante. Portanto, a sua principal responsabilidade passaria a ser abastecer o centroavante Ricardo Mathias.