Roger planeja aproximar Alan Patrick do gol em nova versão do Internacional

As missões da comissão durante a pausa para data Fifa são aprimorar a capacidade criativa e a eficiência em finalizações do Colorado
O Internacional provavelmente terá uma nova versão na temporada após a data Fifa de setembro. Isso porque o técnico Roger Machado realiza mudanças no time com a intenção de aprimorar a capacidade criativa da equipe. Além de melhorar a eficiência nas finalizações. Assim, uma das modificações vitais é deixar o meio-campista Alan Patrick mais próximo do gol.

A tendência é que o time titular seja escalado no esquema tático 4-1-3-2, com Thiago Maia sendo o primeiro volante. Bruno Henrique, Alan Rodríguez aberto pelo lado direito e Carbonero na esquerda devem compor a segunda linha no meio de campo. Deste modo, a intenção é de que Alan Patrick assuma uma função próxima a de um segundo atacante. Portanto, a sua principal responsabilidade passaria a ser abastecer o centroavante Ricardo Mathias.

Com a baixa de Bernabei, que cumprirá suspensão, Victor Gabriel treinou como o substituto na lateral esquerda. Nas primeiras atividades na reapresentação, a equipe inicial que o comandante testou foi Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia; Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

Testes iniciais no Internacional

Além disso, nos treinamentos iniciais houve a ausência do goleiro Rochet, que está à disposição da seleção do Uruguai durante a data Fifa. O centroavante Rafael Borré foi submetido a um processo preventivo de fortalecimento muscular.

Já Bruno Tabata passa por recuperação de um problema muscular. Há uma expectativa de que ele retorne aos treinos desta segunda-feira (08) ou terça-feira (09). A expectativa é de que os três desfalques tenham condições de atuar contra o Palmeiras no dia 13 de setembro. Caso tal cenário se confirme, o camisa 17 disputaria a titularidade com Bruno Henrique. O embate contra o Alviverde será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorrerá no Allianz Parque.

