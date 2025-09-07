PSG envia carta à Federação Francesa após lesões de Dembélé e Doué; entenda

Clube pede a criação de novo protocolo de colaboração entre os times e a seleção para priorizar a saúde dos jogadores na Data Fifa

O Paris Saint-Germain enviou uma carta à Federação Francesa de Futebol (FFF). Nela, o clube exige um novo protocolo médico de colaboração entre times e a seleção. Afinal, os parisienses cobram resoluções após Ousmane Dembélé e Désiré Doué se lesionarem com a seleção da França. Isso ocorreu na disputa das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

Vale destacar que ambos se contundiram na vitória da França por 2 a 0 diante da Ucrânia e deixaram o gramado no segundo tempo. O primeiro teve uma grave lesão no tendão da coxa direita e deve ficar afastado por seis semanas. O segundo, por sua vez, sofreu uma lesão na panturrilha direita e perderá quatro semanas.