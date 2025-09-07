Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prêmio Puskás? Atacante da Macedônia do Norte reaviva ‘modo Neymar’, enfileira quatro rivais e faz golaço

Eljif Elmas, do Napoli, pega a bola na esquerda, supera quatro defendores até ficar de frente para o goleiro e abrir o placar para sua seleção
Um atacante da Macedônia do Norte se colocou, neste domingo (7), como um forte candidato ao Prêmio Puskás. Eljif Elmas, que defende o Napoli, anotou um golaço de tirar o chapéu para abrir o placar no jogo de sua seleção contra Liechtenstein, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 15 minutos de jogo, o camisa 7  pegou a bola pela esquerda relativamente próximo à linha lateral e fez fila até o momento da finalização já na pequena área. Elmas desfilou seu repertório de dribles para enfileirar quatro adversários – um deles ficou na saudade por duas vezes – antes de balançar a rede.

Quando notou a saída do goleiro Büchel, o atacante mostrou frieza: tocou com categoria para colocar a Macedônia do Norte em vantagem. Bardhi, Churlinov, Qamili e Stankivski completaram a goleada por 5 a 0 sobre Liechtenstein.

O lindo gol, aliás, lembrou a jogada que rendeu o Prêmio Puskas a Neymar, na temporada de 2011. Naquela ocasião, o brasileiro foi premiado pela obra-prima no famoso jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

https://x.com/sporxtv/status/1964736765199262207

