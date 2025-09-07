Prêmio Puskás? Atacante da Macedônia do Norte reaviva ‘modo Neymar’, enfileira quatro rivais e faz golaço

Prêmio Puskás? Atacante da Macedônia do Norte reaviva ‘modo Neymar’, enfileira quatro rivais e faz golaçoEljif Elmas, do Napoli, pega a bola na esquerda, supera quatro defendores até ficar de frente para o goleiro e abrir o placar para sua seleção
Um atacante da Macedônia do Norte se colocou, neste domingo (7), como um forte candidato ao Prêmio Puskás. Eljif Elmas, que defende o Napoli, anotou um golaço de tirar o chapéu para abrir o placar no jogo de sua seleção contra Liechtenstein, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.
Aos 15 minutos de jogo, o camisa 7 pegou a bola pela esquerda relativamente próximo à linha lateral e fez fila até o momento da finalização já na pequena área. Elmas desfilou seu repertório de dribles para enfileirar quatro adversários – um deles ficou na saudade por duas vezes – antes de balançar a rede.
Quando notou a saída do goleiro Büchel, o atacante mostrou frieza: tocou com categoria para colocar a Macedônia do Norte em vantagem. Bardhi, Churlinov, Qamili e Stankivski completaram a goleada por 5 a 0 sobre Liechtenstein.
O lindo gol, aliás, lembrou a jogada que rendeu o Prêmio Puskas a Neymar, na temporada de 2011. Naquela ocasião, o brasileiro foi premiado pela obra-prima no famoso jogo entre Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.
https://x.com/sporxtv/status/1964736765199262207
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente