Palmeiras fará mudanças em lista da Libertadores antes de duelo com o River Plate

Alviverde irá inscrever Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira, reforços da última janela, na Conmebol até a próxima sexta-feira (12) / Crédito: Jogada 10

Restam dez dias para o início da disputa das quartas de final da Libertadores. Nesse sentido, o regulamento autoriza os clubes a fazerem até três trocas nesta fase da competição, e o Palmeiras pretende utilizar todas elas antes dos confrontos com o River Plate. A informação é do portal “ge”. Afinal, o clube paulista fará a inclusão de Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira, reforços da última janela de transferências. Eles devem substituir o goleiro Mateus, Vanderlan e Richard Ríos, que deixaram o Alviverde. Com isso, os reforços ficam no torneio continental com o número de camisas que vestem no Brasileirão: 1, 6 e 8.