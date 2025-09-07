Palmeiras fará mudanças em lista da Libertadores antes de duelo com o River Plate

Palmeiras fará mudanças em lista da Libertadores antes de duelo com o River PlateAlviverde irá inscrever Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira, reforços da última janela, na Conmebol até a próxima sexta-feira (12)
Restam dez dias para o início da disputa das quartas de final da Libertadores. Nesse sentido, o regulamento autoriza os clubes a fazerem até três trocas nesta fase da competição, e o Palmeiras pretende utilizar todas elas antes dos confrontos com o River Plate. A informação é do portal “ge”.
Afinal, o clube paulista fará a inclusão de Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira, reforços da última janela de transferências. Eles devem substituir o goleiro Mateus, Vanderlan e Richard Ríos, que deixaram o Alviverde. Com isso, os reforços ficam no torneio continental com o número de camisas que vestem no Brasileirão: 1, 6 e 8.
De acordo com o regulamento da Conmebol, as equipes presentes nas quartas de final podem fazer as mudanças até a próxima sexta (12), às 18h (horário do Paraguai, o mesmo de Brasília).
Além disso, a entidade ainda permite mais três trocas antes da semifinal. Entretanto, o Verdão não deve mexer mais na lista, pois encerrou o ciclo de contratações com o fim da janela, no último dia 2.
Carlos Miguel e Jefté já estão disponíveis, enquanto Andreas, principal contratação para o segundo semestre, deve fazer sua estreia diante do Internacional pelo Brasileirão, no dia 13. Antes disso, ele está com a Seleção Brasileira, que enfrenta a Bolívia, encerrando as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.