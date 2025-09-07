Martinelli revela pedido de Ancelotti: “Ele cobra muito que tenhamos atitude’

Atacante do Arsenal concedeu entrevista coletiva neste domingo (7) na Granja Comary, em Teresópolis / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabriel Martinelli elogiou as oportunidades que vem recebendo na Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogador do Arsenal falou sobre que o treinador italiano mais exige dos atletas. “Uma coisa que o Ancelotti cobra bastante da gente é a atitude. Desde o primeiro minuto ele pede para estarmos focados e dar o máximo de nós dentro de campo”, afirmou o atacante, em entrevista coletiva neste domingo (7), na Granja Comary, em Teresópolis.

“Ele cobra bastante atitude, não só de mim especificamente, mas de todos os jogadores. Que a gente se doe ao máximo desde o primeiro minuto. Acho que esse ponto é o que ele mais cobra da gente, a atitude e dar o nosso melhor dentro de campo”. Martinelli falou ainda sobre a titularidade na Seleção Brasileira e revelou a vontade de disputar mais uma Copa do Mundo. O atacante reconheceu que tem receio de se lesionar nos meses que antecedem o Mundial. No entanto, ele declarou que não tem muito o que fazer com relação a isso. “Ao mesmo tempo que parece que falta pouco (para a Copa do Mundo), falta bastante para a gente, por conta de tantos jogos que temos na temporada e o que pode acontecer em cada jogo. Temos mesmo esse receio de acontecer alguma coisa, mas é nosso trabalho… A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, para quando estiver chegando perto da Copa, estarmos na lista”. Martinelli fala do protagonismo da Seleção Depois de ser eliminado nas quartas de final nas últimas duas edições, tanto em 2018, na Rússia, quanto em 2022, no Qatar, o Brasil agora vive a expectativa de recuperar o protagonismo perdido no futebol mundial.