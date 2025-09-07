Em clássico pegado no Sul, Criciúma faz 2 a 0 e supera Chapecoense na tabela da Série B

Com gols de Rodrigo e Nicolas no Heriberto Hülse, Tigre pula para o terceiro lugar e ultrapassa Verdão do Oeste, que cai para quarto

Deu Criciúma no clássico catarinense da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro disputado na tarde deste domingo (7). A Chapecoense bem que reclamou de um gol anulado no primeiro tempo, quando o VAR viu falta de Gabriel Inocêncio em Felipinho – o zagueiro, aliás, foi expulso. Em vantagem numérica, o Tigre fez 2 a 0 no Heriberto Hülse, gols de Rodrigo e Nicolas.

Com o resultado, o time carvoeiro chega a 42 pontos e assume a terceira posição, que era do Verdão do Oeste. Enquanto os anfitriões alcançam o quarto triunfo em sequência, a equipe de Chapecó estaciona nos 41 somados e vê encerrar uma série invicta de dez jogos.