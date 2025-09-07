Depay supera Van Persie e se torna o maior artilheiro da seleção da Holanda

Memphis estuda a rede da Lituânia em duas oportunidades, no triunfo por 3 a 2, e alcança a marca de 52 gols com a camisa da Holanda / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, entrou para a história da seleção da Holanda, no triunfo por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o atacante ultrapassou Van Persie e se tornou o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols, ao estufar a rede em duas oportunidades no duelo. Logo aos 11′, do primeiro tempo, Gakpo fez a ultrapassagem pela esquerda até a linha de fundo e efetuou o cruzamento. O camisa 10, então, se antecipou à marcação e estufou a rede.