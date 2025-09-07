Cruzeiro bate recorde de público do futebol feminino de clubes em Minas Gerais

Raposa empata por 2 a 2 com o Corinthians, com a presença de 19.165 neste domingo, no Independência, e decisão fica para a Neo Química Arena

O Cruzeiro estabeleceu um novo recorde de público em uma partida de futebol feminino em Minas Gerais. Isso ocorreu no empate com o Corinthians por 2 a 2 pelo jogo de ida da final do Brasileirão da categoria. Assim, o público do Independência foi de 19.165, com mais de R$ 300 mil de renda.

Dessa forma, a quantidade de pessoas superou a expectativa que era de 18 mil torcedores e quase alcançou o público traçado pelo dono do clube, Pedro Lourenço. O recorde anterior era de 13.533, com uma renda de R$ 275.340,00, no duelo com o Palmeiras pela semifinal da competição.