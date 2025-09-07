Cristiano Ronaldo está a um gol de alcançar recorde histórico

Craque português marcou duas vezes contra a Armênia e está a um gol de Carlos Ruíz, da Guatemala, como maior artilheiro das Eliminatórias

Cristiano Ronaldo vai para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa com a chance de escrever mais um capítulo em sua carreira. Segundo o ranking da IFFHS, o capitão de Portugal soma 38 gols na competição, apenas a um de distância do guatemalteco Carlos Ruíz e dois a mais do que Lionel Messi (36 gols). No sábado (6), o craque português marcou duas vezes na vitória fácil sobre a Armênia.

O português, contudo, tem a vantagem já que Carlos Ruiz não está mais na ativa. Inclusive, a última vez que o guatemalteco jogou as Eliminatórias foi para o Mundial de 2018, na Rússia.

Em sua sexta participação nas Eliminatórias desde 2006, Cristiano Ronaldo, porém, só não marcou gols para o Mundial de 2010, quando esteve em campo sete vezes.

Veja a lista completa

1) Carlos Ruiz (Guatemala) – 39 gols em 47 jogos

2) Cristiano Ronaldo (Portuggal) – 38 em 48