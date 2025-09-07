Com recorde de Depay, Holanda vence a Lituânia e dispara no Grupo G das Eliminatórias

Atacante se isola como maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols, e estufa a rede duas vezes no triunfo por 3 a 2 / Crédito: Jogada 10

O confronto com a Lituânia, fora de casa, marcou o nome de Memphis Depay na história da seleção da Holanda. Afinal, o atacante estufou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 2 e se tornou o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols. Timber completou a vitória holandesa, enquanto Gineitis e Girdvainis descontaram. Com o resultado, os visitantes disparam na liderança, com 10 pontos, enquanto os donos da casa seguem com apenas 3, em 4º. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica visita Malta no Ta’ Qali National, em 9 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A seleção amarela, por sua vez, encara a Finlândia, no mesmo dia e horário, no Olímpico de Helsinque.

Primeiro tempo Nos primeiros quarenta e cinco minutos, a Laranja Mecânica parecia que iria construir uma goleada com enorme tranquilidade. Afinal, Memphis Depay estufou a rede após cruzamento pela esquerda e se tornou o maior artilheiro da história da seleção, com 51 tentos. Aos 32′, a zaga da Lituânia bateu cabeça e viu Timber estufar a rede para ampliar o marcador. No entanto, os donos da casa reagiram e surpreenderam. Assim, Gineitis recebeu dentro da área, chutou forte e diminuiu para os Trispalvės. Em seguida, a defesa holandesa dormiu no ponto, e Girdvainis completou, de cabeça, para deixar tudo igual. Segundo tempo Na volta do intervalo, Depay voltou a se destacar. O atacante cabeceou com perfeição, para baixo, após ótimo cruzamento de Dumfries e recolocou a Holanda na busca pela vitória. Em outro bom momento, Gakpo cortou para dentro e acertou um belo chute no travessão, quando os donos da casa passaram a conceder mais espaços no sistema defensivo.