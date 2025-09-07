Bélgica goleia o Cazaquistão de forma impiedosa

Bélgica goleia o Cazaquistão de forma impiedosaCom dez pontos, a Bélgica ocupa a segunda colocação de sua chave nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026
A Bélgica não tomou conhecimento do Cazaquistão e superou o seu adversário por 6 a 0, neste domingo (7), em Bruxelas, no Lotto Park, casa do Anderlecht. O jogo foi válido pela rodada 5 do Grupo J das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
O primeiro gol, porém, demorou para sair. Somente aos 42 minutos do primeiro tempo, De Bruyne recebeu de Ketelaere e marcou. O astro do Napoli, aos 44, foi o garçom. Doku foi lá e colocou dentro da rede.
No segundo tempo, aos sete minutos, Doku deu a bola para Rakin ampliar para os belgas. No fim, aos 39, Saelemaekers foi às redes com passe do craque De Bruyne. Meunier, aos 43, com assistência de Saelemaekers, fechou a conta para os donos da casa.
Com dez pontos, a Bélgica ocupa a segunda colocação da chave. A Macedônia, líder, tem 11, mas conta com um jogo a mais em relação aos belgas. Já o Cazaquistão tem três e está em quarto lugar.
Na próxima rodada, a Bélgica recebe a Macedônia no Ghelamco Arena, no dia 10/10. Chance, portanto, de assumir a liderança da chave.