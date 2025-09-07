Avaí domina jogo, leva susto, mas supera Goiás e volta a vencer na Série B

Leão conquista vitória depois de tropeços em três rodadas consecutivas e se reaproxima da zona de acesso da Série B / Crédito: Jogada 10

O Avaí reagiu na Série B ao conquistar um triunfo de 2 a 1 sobre o Goiás na Ressacada, pela 25ª rodada da competição. Assim, o resultado positivo permitiu o Leão se reaproximar da zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Cléber e Marquinhos Gabriel marcaram os gols para os donos da casa, já Welliton fez o gol de honra para os visitantes. Com o triunfo, a equipe catarinense subiu para a sétima colocação ao alcançar os 36 pontos. Por outro lado, o Esmeraldino perdeu a liderança e caiu para a segunda posição ao estacionar nos 44 pontos. No compromisso seguinte, o Avaí encara o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, no dia 16 de setembro, pela 26ª rodada da Série B. Já os goianos enfrentarão o Coritiba, em um confronto direto pela liderança, no Couto Pereira, na próxima sexta-feira (12), pela mesma rodada do torneio.

Primeiro Tempo de amplo domínio do Avaí O Avaí soube aproveitar o fator casa com a Ressacada, pois foi superior no começo da partida e criou as primeiras chances claras de gol. A recompensa veio aos 16 minutos com lançamento do volante João Vitor nas costas da defesa do Goiás, que encontrou Cléber. O centroavante aproveitou erro do zagueiro Messias, que perdeu o contato visual com a bola. Posteriormente, o camisa 99 do Leão invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Tadeu para abrir o placar. Na sequência, o Esmeraldino cresceu e teve duas chances de marcar. Aos 30 minutos, Pedrinho ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade ao parar em defesa do goleiro César. Já nos acréscimos, Wellington Rato bateu falta com maestria, que carimbou o travessão Segunda etapa aberta O Goiás teve início melhor na etapa complementar com uma postura mais ofensiva. Contudo, o Avaí demonstrou maior eficiência e aumentou a vantagem pouco tempo depois do intervalo. O lateral-esquerdo DG fez cruzamento para a área e a defesa do Esmeraldino afastou mal. Marquinhos Gabriel aproveitou a sobra e com liberdade ajeitou e finalizou com força para anotar o segundo. Em um primeiro momento, o Goiás demonstrou abalo com o gol sofrido, pois apresentou nervosismo ao errar na saída de bola, porém JP não conseguiu aproveitar a falha, já o Leão novamente controlava o duelo. Os goianos reagiram aos 16 minutos e reduziram a desvantagem.