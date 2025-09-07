Ancelotti faz testes, e Seleção deve ter Paquetá entre os titulares contra a Bolívia

Treinador ensaia mudanças em todos os setores antes da última rodada das Eliminatórias; últimas definições sairão na atividade desta segunda

A Seleção Brasileira realizou o penúltimo treino de olho no confronto diante da Bolívia, pela rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A atividade na tarde deste domingo (7), na Granja Comary, em Teresópolis, contou com muitos testes em campo reduzido. Os jornalistas acompanharam somente os 15 minutos de aquecimento.

O técnico Carlo Ancelotti optou por Fabrício Bruno, Alexsandro e Lucas Paquetá entre os titulares durante o tempo integral do treino e devem iniciar, portanto, a partida contra a Bolívia. Com a suspensão de Casemiro, Andrey Santos também deve aparecer no time. Tanto as laterais quanto o ataque ainda segue com dúvidas