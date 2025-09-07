Alemanha bate Irlanda do Norte e se recupera no Grupo A das Eliminatórias

A Alemanha se recuperou do tropeço na estreia e venceu por 3 a 1 a Irlanda do Norte na tarde deste domingo (7), pela segunda rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Gnabry, Amiri e Wirtz garantiram a festa dos torcedores dos torcedores no RheinEnergieStadion, na cidade de Colônia. Price anotou para os visitantes. Com o resultado, os alemães somam seus primeiros três pontos na classificação do Grupo A e se juntam aos próprios irlandeses, que haviam vencido na estreia. A liderança porém, é da Eslováquia, que aparece com seis somados após triunfo também neste domingo sobre o lanterna Luxemburgo, ainda zerado.

Na próxima rodada, a Alemanha recebe Luxemburgo na PreZero Arena, em Sinsheim. O jogo será no dia 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília). Na mesma data e horário, a seleção da Irlanda do Norte encara a Eslováquia, no Windsor Park, na capital Belfast. Somente os primeiros colocados de cada grupo garantem a classificação direta para o Mundial. Quem ficar em segundo precisará disputar a repescagem em busca da vaga. Alemanha tem bom início, mas se frustra com resposta irlandesa A seleção anfitriã impôs bom ritmo desde o começo e abriu o placar com Gnabry logo aos seis minutos. Woltemade aproveitou bobeada da defesa irlandesa e lançou para o camisa 20, que ganhou na velocidade e finalizou certeiro para abrir o placar. O jogo ficou truncado, com muitas faltas pelo lado alemão para inibir a reação dos visitantes. Apesar disso, a Irlanda do Norte passou a aparecer com mais frequência no campo ofensivo e chegou ao empate após escanteio de Devenny que achou Price na segunda trave, aos 33′. Os donos da casa tentaram algumas chegadas a partir daí, mas não levaram susto à retaguarda irlandesa. Mudanças surtem efeito, e alemães vencem a primeira Na volta do intervalo, o panorama começou parecido com o da etapa anterior: as muitas faltas minaram o ritmo de jogo. Os alemães tiveram boa oportunidade com o meia Leweling, que arrematou para fora, e com o volante Gross, que parou no goleiro Peacock-Farrell. No decorrer da etapa, o técnico Julian Nagelsmann apostou nas substituições, entre elas Amiri e Goretzka. E deu certo.