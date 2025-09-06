Vitinho celebra primeira convocação à Seleção e destaca semelhança entre Davide e Carlo Ancelotti

Lateral do Botafogo elogia os dois treinadores, comenta trajetória na Europa e comemora a oportunidade de jogar pelo Brasil / Crédito: Jogada 10

Vitinho tem a curiosa coincidência de ser treinado no Botafogo por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que hoje é seu comandante na Amarelinha. Em entrevista à CBF TV, o lateral-direito destacou as semelhanças entre os dois treinadores e elogiou o pai de Davide. “Já me falaram que o lado do ser humano para ele é muito importante. E para o Davide também, é um cara que se preocupa com o lado do ser humano assim, de como uma pessoa é. Acho que tem essa semelhança entre os dois. Trabalhar com o Ancelotti… ele é um dos maiores treinadores do mundo, treinou o maior time do mundo e foi campeão dos maiores campeonatos do mundo”, explicou.

Natural de Belo Horizonte e com passagens pela Seleção Sub-17 e pelo Sul-Americano Sub-20 de 2019, Vitinho não escondeu a felicidade pela primeira convocação à Seleção principal. “É muito gratificante. Já tenho passagem pelas seleções de base e desde pequeno o grande objetivo era chegar à Seleção Principal. É um sonho que está sendo realizado. Mostra que venho trabalhando, que estou no caminho certo, porque não é fácil jogar na Seleção Brasileira, com os grandes jogadores que tem. Todo dia nasce e aparece um fenômeno”, disse. “Poder participar disso não tem preço, é único. Só quem participa sabe o quão maravilhoso é. Então estou muito feliz por mim, pela minha família e por todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor”, completou. Embora seja a primeira convocação oficial, Vitinho já havia participado de atividades com a Seleção antes da Copa do Mundo de 2018, quando ainda jogava pelo Cruzeiro. Isto porque, na época, ele treinou na Granja Comary e viajou com a delegação até a Inglaterra e depois para a Rússia.

“Eu lembro que, quando voltei, falei que agora o objetivo era a Seleção Brasileira Principal e ser convocado realmente”, comentou. Caminho de Vitinho até a Seleção O lateral iniciou sua carreira no futebol europeu naquele mesmo ano, sendo contratado pelo Cercle Brugge. Permaneceu na Bélgica até julho de 2022, quando se transferiu para o Burnley, da Inglaterra, experiências que, segundo ele, foram fundamentais para seu crescimento pessoal e profissional. “Depois disso, passaram muitas coisas na minha vida, mudei de time, país, cresci como homem também, não só como jogador de futebol, meu lado ser humano também aumentou. Tive que aprender muitas coisas para estar aqui hoje, então foi um processo onde lutei, trabalhei para chegar nessa conquista. E é emocionante, é a maior seleção do mundo”, explicou.

Além disso, Vitinho também comentou sobre a convivência com os jogadores mais experientes e o que espera de Carlo Ancelotti e sua comissão. “Estou bem à vontade, os jogadores que estão aqui há mais tempo nos passam confiança e tranquilidade. No primeiro treino, já dava para sentir que consigo expressar bem o que preciso fazer, e isso é o mais importante. Mas, venho com a cabeça tranquila. O que tenho que fazer é o que faço no meu dia a dia, porque é o que me trouxe até aqui e o que vai me fazer seguir aqui na Seleção Brasileira”, disse. “Venho para aprender, melhorar, porque estou jogando, treinando e passando o dia a dia com os melhores. Espero render o máximo aqui para que a gente saia com o resultado positivo nos próximos jogos”, completou.

Gratidão ao Botafogo Desde que chegou ao Botafogo, em agosto do ano passado, Vitinho se juntou a uma longa lista de jogadores do clube convocados à Seleção. Para ele, a experiência no Glorioso foi essencial para seu desenvolvimento. “O meu último ano foi o mais vitorioso. Quando vim para Botafogo, vim com o objetivo de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, de jogar bem e consequentemente ter a minha chance na Seleção e foi o que aconteceu. Hoje, representar a camisa do Botafogo junto com a Seleção é especial. Sou muito grato à torcida do Botafogo e ao staff do Botafogo, que me ajudou diariamente a estar aqui. Mas, se estou aqui, é por causa do staff do Botafogo”, disse. Reencontro com Luiz Henrique Por fim, a convocação também proporcionou o reencontro com Luiz Henrique, companheiro com quem conquistou Libertadores e Brasileiro no ano passado.