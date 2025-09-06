Vasco goleia o Flamengo em clássico pelo Cariocão Sub-20, na Gávea

Vitória sobre o arquirrival, em plena Gávea, deixou o Cruz-Maltino em situação ainda mais confortável na liderança da competição / Crédito: Jogada 10

O Vasco venceu o Flamengo por 4 a 1, na manhã deste sábado (6), em clássico disputado na Gávea, pela sexta rodada do Campeonato Carioca Sub-20. A equipe cruz-maltina abriu o placar ainda na etapa inicial e, mesmo após sofrer o empate aos 17 minutos do segundo tempo, reagiu rapidamente e voltou à frente no minuto seguinte. Em cinco minutos, o time visitante já havia marcado três vezes e sacramentado a vitória. Ampliada nos acréscimos com um gol de João Victor, camisa 24.

Com o resultado, o time vascaíno chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança isolada da competição. Já o Rubro-Negro, que iniciou a rodada na vice-liderança com 10 pontos, segue estacionado na tabela e perdeu a chance de encostar no rival. Vantagem do Vasco na etapa inicial O clássico começou com intensidade vascaína, que, dos pés de Samuel, abriu o placar ainda aos dois minutos de partida. O Rubro-Negro até controlou as ações em determinados momentos e conseguiu equilibrar o ímpeto cruz-maltino, mas não soube ser efetivo. A equipe comandada por Matheus Curopos mostrou consistência tática, mesmo sem contar com Leandrinho — convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Soube controlar as ações ofensivas do adversário em boa parte do jogo. O Flamengo, por sua vez, não pôde contar com Iago, João Victor e outros quatro jogadores negociados após a conquista do bicampeonato mundial da categoria. A ausência de peças-chave impactou a fluidez da equipe rubro-negra, que, mesmo em casa, teve dificuldades para transformar posse de bola em chances reais.

Segundo tempo movimentado O Rubro-Negro voltou do intervalo pressionando e conseguiu empatar o confronto aos 17 minutos. A reação, no entanto, durou pouco. Logo no lance seguinte, o Cruz-Maltino voltou à frente do placar, após explorar uma falha defensiva do adversário. Aos 22 minutos, a equipe cruz-maltina marcou o terceiro em outro vacilo da retaguarda flamenguista. Resultado que, praticamente, consolidou a vitória — visto que influenciou na postura do rival. A partir desse momento, os visitantes passaram a adotar uma postura mais reativa, com linhas baixas e marcação forte no meio de campo. A estratégia funcionou. O Flamengo teve dificuldades para construir jogadas e pouco ameaçou o gol defendido por Phillipe Gabriel.

Nos acréscimos, já aos 48 minutos, João Victor, aproveitou contra-ataque e transformou o triunfo em goleada. Estreias e cenário futuro Mesmo com o revés, o duelo marcou as estreias de Guilherme Barbosa, novo camisa 25 da Gávea na base, e Caio Jr, ex-Juventude. Os dois ganharam minutagem importante em um clássico com alto nível competitivo, o que pode ser determinante para suas adaptações. A partida foi válida pela sexta rodada do Cariocão Sub-20, competição que tem formato semelhante ao previsto para a categoria profissional a partir de 2026. Serão 11 rodadas na fase classificatória. Até aqui, o Vasco soma cinco vitórias em seis jogos, enquanto o Flamengo tem três vitórias, um empate e duas derrotas.