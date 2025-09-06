Textor: “Agora as pessoas não sabem se podem confiar em mim”

Big boss inicia o fim de semana interagindo com perfil que acompanha o Botafogo no Instagram. Ele reagiu a críticas

A página publicou uma montagem do Godfather como Gru, personagem central do filme “Meu Malvado Favorito”. Na imagem, ele segura notas de dólar, com o título “Meu Trambiqueiro Favorito”. A postagem tinha a intenção de satirizar as críticas que o empresário norte-americano recebe da imprensa convencional.

O Botafogo só entra em campo na quinta-feira (11), mas o fim de semana começou agitado. Afinal, o sócio majoritário da SAF do clube alvinegro, John Textor, resolveu interagir com internautas e responder algumas insinuações. Assim, ele acessou o perfil “Botafogo Caótico”, no Instagram, onde não gostou do que viu.

O big boss norte-americano aproveitou, então, o momento para desabafar. Ele listou os bons resultados da SAF e ironizou o cenário desfavorável.

“Loucura esses comentários. Em 2021, ainda desconhecido, fiz alguns discursos e dei algumas entrevistas na TV. A Assembleia Geral me aprovou com 98% para assumir o clube a um custo líquido de $0, com a promessa de investir… Hoje, depois de entregar um campeonato no Brasil, um campeonato na América do Sul, vencer o melhor time do mundo na Copa do Mundo de Clubes e ser indicado entre os cinco melhores clubes do mundo para a Bola de Ouro… Agora, as pessoas não sabem se podem confiar em mim. O futebol é cômico, não é?”, colocou o empresário.

Em crise política com os acionistas da Eagle Football por conta de um empréstimo para adquirir o Lyon, em 2022, Textor tenta recomprar o Botafogo com uma empresa das Ilhas Cayman. Ele, no entanto, terá que driblar alguns imbróglios jurídicos para lograr êxito nesta nova missão. Contestado, o Godfather renunciou ao poder no clube francês.

