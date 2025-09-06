São Paulo fica perto de renovar contrato de Rodriguinho, joia de Cotia

Vínculo atual do jogador de 21 anos encerra em dezembro de 2026, mas as partes negociam uma extensão até 2028 ou 2029

O São Paulo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do meia Rodriguinho, considerado uma da grandes joias recentes de Cotia. O atual vínculo do jogador de 21 anos encerra em dezembro de 2026, mas as partes negociam uma extensão até 2028 ou 2029.

Mesmo com novos valores ainda não definidos, é certo que haverá aumento relevante nas multas rescisórias: atualmente está em R$ 90 milhões para o mercado brasileiro e 40 milhões de dólares (R$ 215,65 milhões) para o exterior.