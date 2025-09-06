NFL se consagra no Brasil, e Neo Química Arena recebe público digno de Corinthians

A vitória do Chargers sobre o Cheifs, na noite da última sexta-feira, contou com novidades no estádio para adaptação da liga norte-americana / Crédito: Jogada 10

A NFL voltou a São Paulo nessa sexta-feira (05) e repetiu o feito de 2024: arquibancadas lotadas, atmosfera vibrante e um público digno de Corinthians. Pela segunda vez consecutiva, o Brasil se tornou palco de uma partida oficial da liga norte-americana com casa cheia, num evidente fortalecimento da presença da modalidade no calendário esportivo nacional. Desta vez, a Neo Química Arena abriu suas portas para vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21, pelo início da temporada 2025 da NFL. O triunfo ocorreu diante de 47.800 torcedores, que por pouco não bateram o recorde histórico do estádio na final do Paulistão deste ano, com 48.196 pagantes.