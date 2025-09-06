Nathan Fernandes, do Botafogo, passa por cirurgia

Meia-atacante do Glorioso deve parar por um mês, segundo site. Ele estava treinando com a Seleção Brasileira sub-20 / Crédito: Jogada 10

Meia-atacante do Botafogo, Nathan Fernandes passou por cirurgia no antebraço direito neste sábado (6). O jogador teve uma lesão no local enquanto treinava com a Seleção Brasileira sub-20, no CT do Bragantino, em Atibaia (SP), visando a Copa do Mundo da categoria. O torneio terá início no fim do mês de setembro, no Chile. O Brasil estreia no dia 28, contra o México. Nathan receberá, assim, alta hospitalar no domingo (7) e iniciará o processo de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do Glorioso, na próxima terça-feira (9).