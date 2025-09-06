Morre Seu Gentil, roupeiro e figura importante do Internacional

Profissional dedicou mais de 50 anos de sua vida ao Colorado e esteve presente em grandes títulos do time gaúcho / Crédito: Jogada 10

O Internacional comunicou neste sábado (06) a morte do roupeiro Gentil Souza dos Passos, conhecido como Seu Gentil, aos 69 anos. Ele se dedicou por mais de 50 anos ao clube gaúcho e se transformou em uma figura simbólica dentro do vestiário colorado ao longo das décadas. “A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua memória seguirá viva na dedicação e no exemplo que nos deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz”, publicou o clube nas redes sociais.