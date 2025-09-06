Inglaterra mantém 100% e vence Andorra nas Eliminatórias

Com gols contra e de Rice, equipe de Tuchel chega a quatro vitórias em quatro jogos, enquanto Andorra segue sem pontos no Grupo K

A Inglaterra segue eficiente sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Neste sábado (6), os ingleses venceram a seleção de Andorra por 2 a 0, no Villa Park, em Birmingham, pela 5ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Christian García, contra, abriu o placar para os donos da casa logo no primeiro tempo, enquanto Declan Rice completou a vitória na segunda etapa.

Dessa maneira, a Inglaterra chegou a quatro vitórias em quatro jogos nas Eliminatórias e segue com 100% de aproveitamento desde que o treinador alemão assumiu o ‘English Team’. Os ingleses lideram o Grupo K com 12 pontos, oito gols marcados e nenhum sofrido.

No entanto, apesar do grande aproveitamento da Inglaterra, a seleção não fez um grande jogo no Villa Park e poderia ter tido uma atuação melhor diante da frágil Andorra, lanterna da chave.

Por outro lado, Andorra é a seleção com a pior campanha do Grupo K. Isto porque o time perdeu todos os cinco jogos que disputou e não vai conseguir disputar a Copa do Mundo de 2026.