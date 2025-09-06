Ex-Santos e São Paulo chuta portão e tenta quebrar câmeras de segurança de casa de namorada

O portal Goal revelou o caso, que aconteceu em São Paulo. Nas imagens, Pedrinho aparece em um aparente estado de surto. Enquanto desfere golpes no portão, um carro permanece estacionado na frente da casa, com uma porta aberta. Em outro momento, o jogador tenta atingir uma das câmeras para destruir possíveis provas. O imóvel pertence a família de Amanda.

Câmeras de seguranças flagraram o jogador Pedrinho, com passagens por Cuiabá, Santos e São Paulo, em um ataque de fúria na casa de sua namorada. O atleta chutou o portão e tentou quebrar o portão da casa de sua companheira, Amanda Nunes, ameaçando ela e seus familiares. Por meio de sua assessoria, Pedrinho admitiu o fato e pediu desculpas.

Em outras imagnes, Pedrinho aparece acompanhado de outra pessoa, que lhe da cobertura. A família de Amanda acionou a Polícia Militar, que conseguiu conter a situação, mas não houve um registro de um boletim de ocorrência. Por sua assessoria, o jogador pediu desculpas pelo caso envolvendo Amanda e dois filhos que possui com ela.

“Após a exposição das imagens em que apareço chutando o portão, retirando e quebrando as câmeras de segurança da residência da família da mãe dos meus filhos, nessa quinta-feira (04 de setembro), em São Paulo (SP), gostaria de dizer, publicamente, que reconheço minha falha como homem e pai. Assumo meu erro no ato. Horas após o ocorrido, lamento o acontecimento e gostaria de pedir desculpas em público. Entendo que devo aprender com o fato e o farei.Agora, o problema será resolvido de maneira interna, junto de minha família”, afirmou.

Histórico de confusões

Não é a primeira vez que Pedrinho se envolve em acusações envolvendo do tipo. Em 2023, o jogador recebeu uma denúnca da mesma namorada e chegou a ser afastado do São Paulo por conta disso. A Justiça determinou medidas cautelares por ambas as partes. No ano seguinte, ainda sob investigação, voltou a atuar pelo Santos, onde se declarou inocente.

Neste ano, Pedrinho teve uma passagem polêmica pelo Cuiabá. Emprestado pelo Lokomotiv Moscou, o jogador se envolveu em uma confusão após a partida contra a Chapeconse e o Dourado suspendeu o atleta por 30 dias. Ao término suspensão, ele não apareceu e apagou suas fotos com o clube nas redes sociais. Em algo, teve seu contrato rompido pelo clube mato-grossense.