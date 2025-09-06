Dorival Jr aumenta uso da base no Corinthians em meio ausência de reforços

Com só um reforço, sendo a chegada de Vitinho e sequência de lesões e suspensões, Timão recorre a jovens jogadores / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Jr gosta de trabalhar com jogadores da base em todas as equipes que dirige, e no Corinthians não é diferente. Com dificuldades para contratar reforços, ele aposta nos jovens e colhe bons resultados. Entre eles está o atacante Gui Negão, que decidiu o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Athletico. Dorival chegou ao Corinthians no início do Brasileirão, após a saída de Ramón Díaz, e pediu quatro reforços pontuais. Até agora, apenas Vitinho, com quem trabalhou no Flamengo, foi contratado. Os desfalques a cada rodada e o calendário apertado viraram grandes problemas para o treinador. Contra o Vasco, em São Januário, ele perdeu mais de cinco titulares.

VEJA: Maycon faz alerta ao sistema defensivo do Corinthians para a Copa do Brasil Mesmo assim, Dorival tem recorrido às categorias de base. Kauê Furquim (hoje no Bahia), Dieguinho, Luiz Gustavo Bahia e André já foram relacionados ou entraram em campo. Nos últimos jogos, Gui Negão e Kayke formaram o ataque e deram conta do recado. A dupla venceu Vasco e Athletico fora de casa, mas perdeu para o Bahia em Itaquera partidas válidas por Copa do Brasil e Brasileirão, respectivamente. Gui Negão é quem mais se destaca, já que decidiu duas partidas. Mesmo assim, Dorival demonstra preocupação com os garotos. “O Corinthians não teve uma campanha que chamasse atenção com esses meninos até agora. Eles estão em processo de formação e ainda não completaram essa etapa. Precisamos ter muito cuidado”, disse o técnico.