Cruzeiro x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragemEquipes fazem neste domingo (07/9), às 10h30, no Independência, o jogo de ida da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino
Cruzeiro e Corinthians começam a decidir neste domingo (07/9), a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida acontece às 10h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o embate decisivo será realizado na semana seguinte, no dia 14 de setembro, em São Paulo.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da TV Brasil.
Como chega o Cruzeiro
A Raposa fez grande campanha na primeira fase, ao terminar na primeira posição, com 36 pontos, 11 vitórias, três empates e uma única derrota. Contudo, nas quartas de final, a equipe encontrou muitas dificuldades para bater o RB Bragantino. Afinal, após empatar sem gols no jogo de ida, o Cruzeiro bateu o Massa Bruta por 2 a 0, jogando em Belo Horizonte, com os gols saindo apenas no segundo tempo.
Agora, nas semis, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras em um duelo bastante disputado. Afinal, após vencer na Arena Barueri por 3 a 1, a Raposa perdeu para as Palestrinas por 2 a 1 no Independência. Contudo, conseguiram avançar para a decisão. Agora, as Cabulosas encaram na final a única adversária que conseguiu vencer a equipe durante toda a competição, para levantar o troféu pela primeira vez na história.
Como chega o Corinthians
Por outro lado, as Brabas terminaram a primeira fase na segunda colocação, com 34 pontos, sendo dez vitórias, quatro empates e uma única derrota, terminando um a frente do São Paulo, seu adversário na semifinal. Nas quartas de final, entretanto, o Corinthians se sobressaiu contra o Bahia e venceu as duas partidas eliminatórias (2 a 1 e 2 a 0).
Já nas semifinais, o Corinthians venceu o São Paulo no Pacaembu por 2 a 0 e conseguiu segurar o empate no duelo de volta, no Canindé, em 2 a 2, para ir novamente à final. Assim, o Timão pode conquistar seu sétimo título no Campeonato Brasileiro Feminino, sendo o sexto seguido.
CRUZEIRO X CORINTHIANS
Final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de ida)
Data e horário: 07/09/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Camila, Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedoya, Gisseli, Gaby Soares, Pri Back; Byanca Brasil, Marília e Leticia Ferreira. Técnico: Jonas Urias.
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson.Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Thayslane de Melo Costa (ES)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.