Com golaço de Cristiano, Portugal passeia sobre a Armênia pelas Eliminatórias

Com dois gols de Cristiano Ronaldo — teve golaço —, a seleção portuguesa iniciou sua trajetória rumo à Copa de 2026 com o pé direito e goleada / Crédito: Jogada 10

Portugal estreou livre, leve e solto nas Eliminatórias da Copa do Mundo com uma goleada por 5 a 0 sobre a Armênia, neste sábado (06), no Estádio República de Vazgen Sargsyan, em Ierevan. Favorita do Grupo F, a equipe de Roberto Martínez impôs o ritmo desde os primeiros minutos e construiu o placar com dois gols de Cristiano Ronaldo, dois de João Félix e um de João Cancelo. Com o resultado elástico, a seleção portuguesa assumiu a liderança da chave com três pontos e saldo de quatro gols. A Armênia, que sofreu a maior derrota da primeira rodada até o momento, ficou na lanterna. Irlanda e Hungria, as outras seleções do grupo, se enfrentam ainda neste sábado (6), às 15h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin.

A vitória amplia o favoritismo dos portugueses na corrida pela vaga no Mundial de 2026. Atual campeã da Liga das Nações e semifinalista da última Euro, a equipe manteve a consistência apresentada sob o comando de Roberto Martínez. O confronto diante dos armênios foi o primeiro encontro oficial entre as duas seleções em fases qualificatórias. Domínio absoluto em Ierevan Portugal não deu margem para surpresas e tomou conta do jogo desde o apito inicial. Aos 9 minutos, João Cancelo desmontou a marcação pela esquerda, deixou Tiknizyan no chão e cruzou na medida para João Félix abrir o placar de cabeça. Onze minutos depois, Cristiano Ronaldo ampliou. Após boa troca de passes, Pedro Neto cruzou rasteiro na pequena área, e o camisa 7 finalizou de primeira para marcar seu 941º gol na carreira. Aos 31’, foi a vez de Cancelo deixar o dele. O lateral aproveitou sobra dentro da área e soltou uma pancada de canhota para fazer 3 a 0 e homenagear Diogo Jota na comemoração.

Segundo tempo manteve o ritmo Na volta do intervalo, Cristiano marcou o quarto gol logo no primeiro minuto. O astro recebeu fora da área, dominou com a perna esquerda e acertou um chute potente de direita, sem chances para o goleiro Cancarevic. Aos 16’, João Félix completou o placar após nova jogada de infiltração. O atacante ficou com a sobra na área e bateu cruzado para fazer seu segundo no jogo e fechar a conta. Mesmo com a larga vantagem, Portugal continuou pressionando. João Neves acertou a trave aos 4’, e Bruno Fernandes obrigou boa defesa aos 8’, ambos em finalizações de fora da área.