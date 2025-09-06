Betinho Marques: “Sampaoli chegou e a Cachorrada venceu de novo. Atleticano é pior que dor de dente”

Com o desejo da torcida do Galo aliado aos pedidos até mesmo de João Pedro Menin — um dos netos do acionista Rubens Menin, Sampoli virou o cara / Crédito: Jogada 10

Depois de uma semana conturbada, a Massa fez novamente seu papel e, de forma legítima, cobrou seu pedaço de “chão”. O recado foi: “Eu mando nisso aqui, eu quero um Galo vivo, brigador, quero alguém que pareça comigo na frente, sem tanta passividade e abotoaduras. Quero um conhecedor de bola, ele pode parecer doido, o que fica até melhor. Afinal, viemos para incomodar, não para nos fazer entender.”

Pois bem! Depois de uma tentativa quase acertada com o argentino Martín Anselmi, o jovem treinador refletiu sobre as manifestações da torcida pela sua vinda e declinou do acerto. Pedro Caixinha teve rejeição altíssima, com faixas expostas na cidade de Belo Horizonte, numa reprovação gigantesca. Talvez o problema nem estivesse nos treinadores acima mencionados, mas sim no momento. Era uma briga por um ideal, por dizer a quem administra o Galo uma mensagem clara: “Ou vocês jogam com o povo que segurou esse clube por 117 anos, ou entenderão que dono mesmo do Galo é a Massa. Ou vamos nos conectar, ou o prejuízo será maior para todos.” Foi aí que, com o desejo da torcida aliado aos pedidos até mesmo de João Pedro Menin — um dos netos do acionista Rubens Menin — ficou claro que era preciso reconfigurar a rota. Afinal, todos sabiam do que Jorge Sampaoli foi capaz de mudar no Atlético, apesar do seu perfil pouco preocupado em “agradinhos” ou tapinhas nas costas. O homem gosta de trabalhar e de quem também é dedicado às suas atribuições.

Sampaoli é o cara A volta de Sampaoli também se apegou à confissão de Rubens Menin após os títulos de 2021, quando relatou: “Sampaoli estruturou o Atlético e mudou o jeito de se enxergar o Galo. Sampaoli nos deu o olhar de excelência, ele foi fundamental aqui.” Para muitos, a volta do “Careca invocado” nunca mais ocorreria. Mas no futebol, ao contrário da construtora, do banco, do açougue, da loja de sapatos, o dono do dinheiro não manda na paixão, principalmente de cerca de 9 milhões de pessoas que precisariam de dois “Uruguais” pra caber. A volta do Sampa é um recado para que o Atlético se conecte com o seu povo, que tire a “murrinha”, que abra a janela de ares de mudança. O Atlético é transformador e vive de transformações. A vitória do “querer do torcedor” é a vitória também da diretoria, do time e de todos. Não à toa, a torcida do Galo foi identificada como “A Cachorrada”.

A Cachorrada se mistura na arquibancada, na estrada, nas cidades, ganha, perde, chora, sorri, mas lambe as feridas e está ali, sempre agitada e fiel. A resposta de entendimento e contratação do Sampaoli pela diretoria, mesmo que à fórceps, pela comoção de mais de 80% da amostra de torcida medida (possível), é ótima para fazer todos partilharem nesse momento do: “Erraremos juntos ou acertaremos juntos. Portanto, não tem jeito: nos religamos, a tomada foi plugada.”