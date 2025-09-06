Ataque de abelhas interrompe partida de futebol na Tanzânia

Ataque de abelhas interrompe partida de futebol na TanzâniaJogadores, árbitros e até cinegrafistas tiveram que deitar no gramado para escapar do ataque dos insetos
Uma partida de futebol na Tanzânia precisou ser interrompida de forma inesperada após um enxame de abelhas invadir o estádio, obrigando jogadores, árbitros e cinegrafistas a se protegerem no chão.
Segundo a mídia local, o episódio ocorreu no Estádio Kwara, na cidade de Babati, durante o torneio de pré-temporada entre City FC Abuja e JKU FC, na quarta-feira passada (3).
Imagens de TV mostram os jogadores se jogando no gramado, aos 33 minutos do segundo tempo, enquanto o placar marcava 1 a 1. O árbitro, os gandulas e até os cinegrafistas também buscaram abrigo. Alguns atletas se esconderam debaixo das cadeiras para escapar das abelhas.
Os torcedores acompanharam a cena perplexos, mas o enxame não chegou às arquibancadas. A partida foi suspensa temporariamente e só foi retomada após as abelhas se dispersarem. Nenhum jogador ou membro da equipe foi picado durante o incidente.
O City FC Abuja acabou vencendo a partida por 1 a 0, com gol marcado nos minutos finais.
Especialistas ouvidos pela imprensa local disseram que anomalias climáticas recentes ou vibrações provocadas pela torcida podem ter perturbado as abelhas e ocasionado o ataque.