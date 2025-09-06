Andreas Pereira se apresenta à Seleção, que faz treino sob olhares de familiares e convidados

O treino foi aberto para familiares, convidados e patrocinadores da CBF. A imprensa, por outro lado, não pôde acompanhar o treino presencialmente. Depois do aquecimento, os titulares realizaram exercício de troca de passes. Já os reservas tiveram um traablho de maior intensidade.Posteriormente a isso, houve a divisão do elenco e enfrentamento em duas equipes.

“Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Mas, para mim, é sempre um orgulho poder representar o Brasil. Seguir defendendo a Seleção é uma alegria e um grande objetivo que tenho”, disse Andreas.

Por fim, classificado para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem o desafio de enfrentar a Bolívia em El Alto, a uma altitude de 4.000 m, cenário inédito para Andreas.

“É uma sensação incrível. Já é muito bom voltar ao Brasil, estar aqui mais perto dos meus familiares, e agora chega essa notícia. Fiquei muito feliz, minha família também. Estou bem ansioso, vai ser a primeira vez que vou jogar em uma altitude assim. Mas, é uma experiência diferente, e quero me preparar bem para fazer o meu melhor”, concluiu.