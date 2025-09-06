América-RJ carimba vaga na final da Copa Rio e disputará torneio nacional em 2026

Clube que conquistar a competição do Rio deste ano poderá escolher entre a participação na Série D e na Copa do Brasil do próximo ano / Crédito: Jogada 10

O América-RJ venceu neste sábado (06) o Araruama por 1 a 0, no Estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense. Com isso, garantiu vaga na decisão da Copa Rio. Presidido por Romário, o tradicional clube carioca voltará a disputar uma competição nacional após 15 anos. A última vez havia sido na Série D de 2010. O campeão da Copa Rio poderá escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileirão. A primeira opção pesa mais no aspecto financeiro, pois cada fase distribui milhões em premiação. Já a Série D assegura calendário para o segundo semestre e oferece a chance de montar um elenco competitivo.

O Maricá, atual campeão, escolheu a Série D em 2024. Chegou até a segunda fase, mas caiu para a Aparecidense. Para chegar à final, o América empatou sem gols com o Araruama no jogo de ida. No duelo de volta, venceu por 1 a 0, com gol de Henrique. Na decisão, o Mecão aguarda o classificado entre Portuguesa-RJ e Maricá. Os dois voltam a se enfrentar neste sábado (06). No jogo de ida, a Lusa venceu por 2 a 0 e abriu boa vantagem na semifinal. Até agora, a campanha do América sob a gestão de Romário eliminou Niteroiense, Audax, Cabofriense e, por fim, o Araruama.