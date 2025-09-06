Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Jogadinha do Paquetá’ faz Travis Kelce cair nas graças da torcida do Flamengo; veja vídeo

Astro da NFL viveu uma noite de destaque na Neo Química Arena, apesar da derrota do Cheifs para o Chargers, pela temporada 2025
Apesar da derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, Travis Kelce roubou os holofotes da segunda partida da NFL no Brasil. O tight end não se contentou com ‘apenas’ com o clã de Taylor Swift, sua noiva, e decidiu conquistar também a torcida do Flamengo. Isso porque ele celebrou seu touchdown com uma dança que remete diretamente à “jogadinha do Paquetá”.

A cena aconteceu diante de mais de 47 mil pessoas na Neo Química Arena, em São Paulo, mas ganhou força mesmo nas redes sociais. Torcedores, sobretudo do Flamengo, compartilharam o vídeo e o compararam de forma declarada ao estilo do Garoto do Ninho.

Kelce havia feito o mesmo passinho ainda no aquecimento dos times, momentos antes das apresentações de abertura. Neste registro, rubro-negros se convenceram sobre a referência ao meia do West Ham, visto que trata-se de uma marca reconhecida no meio esportivo.

