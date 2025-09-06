‘Jogadinha do Paquetá’ faz Travis Kelce cair nas graças da torcida do Flamengo; veja vídeo

‘Jogadinha do Paquetá’ faz Travis Kelce cair nas graças da torcida do Flamengo; veja vídeoAstro da NFL viveu uma noite de destaque na Neo Química Arena, apesar da derrota do Cheifs para o Chargers, pela temporada 2025
Apesar da derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, Travis Kelce roubou os holofotes da segunda partida da NFL no Brasil. O tight end não se contentou com ‘apenas’ com o clã de Taylor Swift, sua noiva, e decidiu conquistar também a torcida do Flamengo. Isso porque ele celebrou seu touchdown com uma dança que remete diretamente à “jogadinha do Paquetá”.
A cena aconteceu diante de mais de 47 mil pessoas na Neo Química Arena, em São Paulo, mas ganhou força mesmo nas redes sociais. Torcedores, sobretudo do Flamengo, compartilharam o vídeo e o compararam de forma declarada ao estilo do Garoto do Ninho.
Kelce havia feito o mesmo passinho ainda no aquecimento dos times, momentos antes das apresentações de abertura. Neste registro, rubro-negros se convenceram sobre a referência ao meia do West Ham, visto que trata-se de uma marca reconhecida no meio esportivo.
