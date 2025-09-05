Vasco não pretende vender Leandrinho, considerado joia

O Vasco recebeu sondagens importantes de times europeus, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes pelo lateral-esquerdo Leandrinho, de 20 anos. No entanto, o Cruz-Maltino não pretende vender o jogador, considerado uma joia da base, nos moldes apresentados.

Afinal, segundo o jornalista Joel Silva, do canal “Colina em Foco”, em publicação na última quinta-feira (4/9), o Club Brugge, da Bélgica, tentou a contratação do jogador. Os moldes, porém, não agradaram, já que o Vasco enxerga no lateral uma oportunidade de lucrar alto, bem como fez com Luiz Gustavo, que acertou com o Bahia. Segundo Venê Casagrande, jornalista do “SBT”, a tentativa do clube belga era de fechar sua contratação para um vínculo de três temporadas – ainda que sem valores divulgados.

Joia do Vasco é titular da Seleção sub-20

Apesar da pouca idade, Leandrinho já tem 24 jogos pelo time principal do Gigante da Colina, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. Além disso, ele é titular da Seleção Brasileira sub-20 e já teve experiência no Al-Shabab (SAU) por empréstimo, entre janeiro e julho deste ano.

Assim, o Vasco entende que o jogador pode se valorizar ainda mais. Afinal, Leandrinho deve atuar no Mundial Sub-20, previsto para ocorrer entre o fim de setembro e meados de outubro deste ano, no Chile. Dessa forma, com contrato até janeiro de 2027 com o time carioca, espera-se que ele valorize ainda mais ao participar do certame, que contará com olheiros de todo o mundo. Nesta semana, ele participou de período de treinos sob o comando de Ramon Menezes em Atibaia-SP.