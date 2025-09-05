Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco não pretende vender Leandrinho, considerado joia

Vasco não pretende vender Leandrinho, considerado joia

Times europeus, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes tentam contratação do jovem lateral-esquerdo, que disputará Mundial Sub-20
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco recebeu sondagens importantes de times europeus, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes pelo lateral-esquerdo Leandrinho, de 20 anos. No entanto, o Cruz-Maltino não pretende vender o jogador, considerado uma joia da base, nos moldes apresentados.

Afinal, segundo o jornalista Joel Silva, do canal “Colina em Foco”, em publicação na última quinta-feira (4/9), o Club Brugge, da Bélgica, tentou a contratação do jogador. Os moldes, porém, não agradaram, já que o Vasco enxerga no lateral uma oportunidade de lucrar alto, bem como fez com Luiz Gustavo, que acertou com o Bahia. Segundo Venê Casagrande, jornalista do “SBT”, a tentativa do clube belga era de fechar sua contratação para um vínculo de três temporadas – ainda que sem valores divulgados.

LEIA MAIS: Bruno Guimarães fala sobre retorno ao futebol brasileiro no futuro e cita Vasco como um dos destinos

Joia do Vasco é titular da Seleção sub-20

Apesar da pouca idade, Leandrinho já tem 24 jogos pelo time principal do Gigante da Colina, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. Além disso, ele é titular da Seleção Brasileira sub-20 e já teve experiência no Al-Shabab (SAU) por empréstimo, entre janeiro e julho deste ano.

Assim, o Vasco entende que o jogador pode se valorizar ainda mais. Afinal, Leandrinho deve atuar no Mundial Sub-20, previsto para ocorrer entre o fim de setembro e meados de outubro deste ano, no Chile. Dessa forma, com contrato até janeiro de 2027 com o time carioca, espera-se que ele valorize ainda mais ao participar do certame, que contará com olheiros de todo o mundo. Nesta semana, ele participou de período de treinos sob o comando de Ramon Menezes em Atibaia-SP.

Ainda de acordo com Joel Silva, o Vasco não pretende “queimar” o jogador, que ainda está em processo de formação. Isso explica o motivo de entrar em campo apenas uma vez sob o comando do técnico Fernando Diniz. Com Lucas Piton estabelecido como titular da lateral-esquerda, Leandrinho, de fato, vem atuando pouco – apenas uma aparição deste o retorno do Al-Shabab.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar