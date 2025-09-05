Taffarel elogia jovem goleiro do Flamengo: ‘Postura de profissional’

Léo Nanneti, de 18 anos, foi um dos jogadores convocados para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira, na Granja Comary / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti convocou cinco jogadores das categorias de base dos clubes do Rio para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Entre eles, o goleiro Léo Nanneti, do Flamengo. Aos 18 anos, ele foi destaque no título da Copa Intercontinental sobre o Barcelona. Diante disso, o garoto recebeu elogios de Taffarel, tetracampeão com o Brasil e hoje preparador de goleiros. Além disso, é referência para muitos arqueiros pelo país. “Não gostei dele. Não gostei porque no primeiro treinamento ele me pediu para botar luva nele (risos). Sabe aquelas luvas que são muito apertadas? Você consegue botar uma e a outra não consegue. Ele falou assim: “Professor, pode botar a luva comigo?” Eu disse: “Sai daqui agora” (risos). Eu sou treinador, não sou colocador de luva”, disse, antes de finalizar: