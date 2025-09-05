Suspenso, Casemiro desfalca a Seleção contra a Bolívia

Volante leva segundo amarelo e, por isso, não estará à disposição de Ancelotti para última rodada das Eliminatórias

O volante Casemiro é desfalque certo para Carlo Ancelotti para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, na terça-feira (9/9), contra a Bolívia. Isso porque o jogador, pendurado, levou o segundo cartão amarelo durante a vitória contra o Chile, na última quinta (4/9), e cumprirá suspensão automática. Bem como na Copa do Mundo, as Eliminatórias também reduzem o número de amarelos necessários para uma suspensão.

A sanção se deu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o volante pisou na canela de Loyola, volante chileno. O VAR analisou o lance para um possível cartão vermelho direto, algo rechaçado após alguns segundos. No entanto, como já recebera um amarelo na competição (contra o Uruguai, pela quarta rodada), não atuará contra a Bolívia.