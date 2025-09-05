Saúl dá moral a Arrascaeta e Varela em classificação do Uruguai à Copa do Mundo

Dupla do Flamengo teve papel imprescindível na vitória celeste por 3 a 0 sobre o Peru, no Estádio Centenário, pelas Eliminatórias / Crédito: Jogada 10

Saúl Ñíguez fez questão de compartilhar seu momento sul-americano na última quinta-feira (04) durante a partida entre Uruguai e Peru, no Estádio Centenário. Companheiro do trio celeste convocado, o espanhol acompanhou a classificação dos colegas de Flamengo à Copa do Mundo 2026, após o triunfo por 3 a 0 sobre os peruanos — com participação de Arrascaeta e Varela. Com menções à dupla titular na vitória celeste, Saúl publicou o registro momentos antes do gol de Arrascaeta — que balançou as redes aos 58 minutos. Varela, por sua vez, contribuiu com assistência para o tento de Rodrigo Aguirre logo no início da partida, aos 14′.

A publicação reforça o entrosamento que o trio vem demonstrando dentro e fora de campo. No Flamengo, o espanhol integra um meio-campo de adaptação invejável com Jorginho e o próprio De Arrascaeta. Já Varela também vem numa crescente sob o comando de Filipe Luís, inclusive em atuações como volante. Celeste de identidade rubro-negra Os dois jogadores marcados por Saúl retribuíram o carinho com uma exibição de almanaque — especialmente Arrascaeta. Autor de um dos gols, o camisa 10 primeiro deu início ao lance que terminou em assistência de Varela e finalização certeira de Aguirre. Depois, já na etapa final, concluiu com precisão após jogada construída novamente pela dupla de companheiros de Flamengo. Com a vitória maiúscula sobre o Peru, o Uruguai garantiu matematicamente sua classificação à Copa do Mundo de 2026. A seleção de Marcelo Bielsa chegou aos 27 pontos e assegurou uma das vagas diretas ao torneio. Sendo assim, cumprirá apenas tabela diante do Chile na próxima terça-feira (09), pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Trinca do meio-campo do Flamengo A solidez apresentada especialmente por Arrascaeta reflete seu desempenho ao lado de Saúl e Jorginho no Flamengo. O trio tem sustentado o meio-campo como o setor mais competitivo do elenco de Filipe Luís. Isso porque a formação atual conta com equilíbrio entre criatividade, intensidade e controle de jogo. Não só a rápida adaptação do espanhol, como o entrosamento instantâneo com os companheiros de setor tem colaborado para essa engrenagem funcionar com fluidez. Ele, inclusive, chegou a comentar sobre como o talento de seus colegas tem o auxiliado de forma direta. “Muito fácil. O Jorginho mesmo entende futebol às mil maravilhas. É um cara muito inteligente, sabe o que tem que fazer e me ajuda a entender o jogo também”, disse.