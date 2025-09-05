Santos prepara o retorno de Willian Arão depois de dois meses

Volante pode voltar contra o Atlético-MG e ser nova opção para Vojvoda. Neste segundo semestre, jogador atuou em apenas uma partida / Crédito: Jogada 10

O Santos utiliza a pausa no calendário para reforçar o elenco internamente. Entre os principais trabalhos deste período está a recuperação de Willian Arão, contratado em julho e que, desde a estreia diante do Flamengo, no dia 16 do mesmo mês, não voltou a atuar por causa de problemas físicos. Recuperado e reintegrado aos treinos, o volante deve ser novidade no jogo contra o Atlético-MG, no próximo dia 14, quase dois meses após vestir a camisa alvinegra pela primeira vez. A expectativa dentro do clube é de que o experiente jogador assuma papel de liderança no time de Juan Pablo Vojvoda.

No meio-campo, Arão surge como candidato a ocupar a função de primeiro volante. Posição que até aqui teve rodízio entre Tomás Rincón, Zé Rafael e João Schmidt, sem que nenhum deles se firmasse. O reforço pode dar maior equilíbrio ao setor, mas também existe a possibilidade dele atuar como terceiro zagueiro, ampliando a flexibilidade tática do treinador argentino. Incômodo por não conseguir ajudar o time O diretor de futebol Alexandre Mattos destacou a importância de Arão mesmo longe dos gramados. “O próprio Willian Arão está muito incomodado de ainda não ter conseguido contribuir, mas temos confiança enorme. Ele vem contribuindo no vestiário. Um bastidor do último jogo: o retorno do Zé Ivaldo, o Arão pegou ele no vestiário por 10 ou 15 minutos para conversar. Tenho certeza que ajudou muito na questão de confiança do Zé Ivaldo”, disse o dirigente. Além disso, Mattos reforçou que a ausência não preocupa para o longo prazo e que o retorno está próximo.