Roger promete atenção especial à evolução defensiva do Internacional

Colorado é dono da sexta defesa mais vazadas entre os participantes do Campeonato Brasileiro. Mudar o esquema tático seria uma solução / Crédito: Jogada 10

O Internacional não focará apenas em aprimorar a sua eficiência na criação de jogadas e converter as finalizações durante o período de treinos enquanto a data Fifa estiver em andamento. O planejamento da comissão técnica é aproveitar o intervalo sem jogos para implementação da consistência defensiva. Até porque o Colorado é dono da sexta defesa que mais sofreu gols no Brasileirão, com 29. O técnico Roger Machado já evidenciou essa necessidade após a vitória sobre o Fortaleza, no último compromisso da equipe.

“Um time que quer estar entre os cinco primeiros não pode tomar em média mais de um gol por partida”, justificou o comandante. Portanto, a tendência é de que o treinador e a sua equipe adotem diversas medidas. No caso, exercícios técnicos com bola em que simule situações de bola aérea e parada. Com isso, o mais provável é que tais decisões visem corrigir o posicionamento para fazer a marcação nestes cenários. Modificações no sistema defensivo, especialmente entre os zagueiros, é outra possibilidade. Isso porque os laterais do Inter apresentam características mais ofensivas. Deste modo, a esperança do Internacional é que Gabriel Mercado se recupere de lesão muscular. O argentino sentiu um problema na panturrilha direita durante o jogo de volta das oitavas de final, quando enfrentou o Fluminense. A volta de Gabriel Mercado permitiria Roger Machado formar uma dupla de zaga com Vitão. Ou até mesmo alterar a formação tática e utilizar três zagueiros com Juninho.

Roger analisa fortalecer marcação no meio do Internacional Outra missão é identificar no elenco um volante com a capacidade de substituir Fernando, que decidiu se aposentar depois de sofrer a grave lesão no joelho direito. A primeira escolha foi Thiago Maia, que demonstrou uma melhora no desempenho desde que retomou a titularidade, mas ainda não alcançou o nível do ex-camisa 5. Richard também teve oportunidades, porém não se encaixou nas necessidades do time. A esperança é que o jovem Luis Otávio consiga corresponder e solucione esta carência. Roger Machado também pode optar por ter um maior poder de marcação no meio de campo.