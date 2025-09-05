Roger planeja melhorar parte criativa e ofensiva do Internacional na data Fifa

Treinador considera que o rendimento negativo dos atacantes se deve a dificuldade criativa que o Colorado apresenta / Crédito: Jogada 10

O técnico Roger Machado já identificou quais carências focará em tentar corrigir durante os treinos do Internacional na paralisação da data Fifa de setembro. Assim, após promover uma análise, o comandante considera que precisa aprimorar a sua produção criativa. Além do rendimento ofensivo pela seca de gols dos atacantes e a necessidade em melhorar a eficiência nas finalizações. O treinador entende que há uma urgência em aperfeiçoar a metodologia que ele utiliza para os jogadores realizarem a construção dos lances. Deste modo, a prioridade é que a equipe passe a apresentar maior qualidade ao acionar os atacantes. Portanto, o objetivo é aumentar a probabilidade do Inter marcar.

A qualidade inferior que o Internacional demonstra nos momentos de construção atrapalha os atacantes, em momentos que seria essencial a converção das finalizações. Neste cenário, o Colorado recentemente soma poucos gols, bem como especificamente os seus centroavantes: Borré, Ricardo Mathias e Valencia. Seca de gols no ataque do Internacional Para efeito de comparação, nas 13 partidas do Internacional depois do Mundial de Clubes, o time fez 15 gols, sendo quatro deles feitos pelos centroavantes. Ricardo Mathias entrou em campo nove vezes e anotou dois gols, ambos no triunfo sobre o Bragantino por 3 a 1. Além disso, o colombiano Borré participou de 12 jogos e balançou as redes adversárias duas vezes. Em uma delas marcou o gol do Internacional na derrota por 3 a 1 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele também converteu uma penalidade na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no mesmo torneio.