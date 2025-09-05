Rigoni volta ao São Paulo para reencontrar Crespo e busca recuperar brilho perdido

Argentino teve passagens discretas por times dos Estados Unidos e México e agora deve ganhar espaço em meio às lesões no ataque tricolor

Desde a saída do clube em 2022, Rigoni acumulou experiências no Austin FC, dos Estados Unidos, e no León, do México. Apesar da sequência de jogos, o desempenho ficou abaixo das expectativas. No México, por exemplo, perdeu espaço rapidamente para Steven Mendoza, ex-Santos, Ceará e Corinthians, encerrando o Torneo Clausura com apenas um gol e uma assistência em 552 minutos disputados.

O São Paulo anunciou Emiliano Rigoni como seu último reforço para a temporada de 2025. Conhecido da torcida tricolor, o argentino chega para uma segunda passagem em busca de recuperar o protagonismo que não conseguiu sustentar após deixar o Morumbis há três anos.

A história no São Paulo começou em 2021, quando Rigoni desembarcou vindo do Elche, da Espanha, ainda sob o comando de Hernán Crespo. Naquela temporada, ele rapidamente conquistou a titularidade e fechou o ano com 11 gols e seis assistências em 38 jogos. A queda de rendimento veio logo após a saída do argentino, quando Rogério Ceni assumiu a equipe. Pouco aproveitado, acabou transferido.

Nos anos seguintes, não conseguiu repetir o mesmo impacto. Em 2022, atuou apenas em 10 partidas pelo Austin FC. Em 2023, viveu seu melhor momento recente, com cinco gols e seis assistências em 37 jogos, mas voltou a cair de rendimento em 2024, com apenas um gol em 11 aparições.

Reedição de parceria com Crespo

De volta ao Morumbis, Rigoni reedita a parceria com Hernán Crespo em um momento oportuno: o setor ofensivo do Tricolor sofre com baixas importantes. O jogador deve ganhar minutos já nas próximas rodadas, até porque chega em ritmo de jogo. Afinal, sua última aparição foi no último fim de semana, quando entrou nos minutos finais da vitória do León sobre o Querétaro por 3 a 0.