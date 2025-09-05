Palmeiras intensifica preparação, e Maurício é desfalque em treino

Meia sentiu problema no duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e fez trabalho individual. Verdão foca no embate contra o Inter

O jogador apresentou dores na região lombar após o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e seguiu um cronograma individualizado no campo durante a manhã.

O Palmeiras aproveitou a pausa da Data Fifa para avançar na preparação física e tática da equipe. Nesta sexta-feira (05/9), o elenco realizou atividades em campo reduzido, com exercícios específicos voltados para os setores ofensivo e defensivo. O meia Mauricio, no entanto, não participou das atividades coletivas.

Quem dá sinais de retorno é Raphael Veiga. Em fase de transição física devido a dores no púbis, o meia realizou o aquecimento junto ao grupo, mas depois trabalhou separadamente sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Esta foi apenas a segunda atividade da semana, já que o elenco teve folga após o duelo do último domingo. Aníbal Moreno, que recentemente alcançou a marca de 100 partidas pelo Palmeiras, ressaltou a importância desse período de descanso.

“Em períodos de datas Fifa dá para descansar um pouco, visitar a família e descansar a mente também. Mas temos um jogo muito forte na sequência da temporada e não dá para relaxar. Já estamos de volta ao trabalho e focados para fazer um grande jogo contra o Inter e ficar com os três pontos”, afirmou o argentino.

O próximo compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão será no dia 13, contra o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque. Em seguida, a equipe se prepara para o confronto de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, diante do River Plate, fora de casa, marcado para o dia 17.