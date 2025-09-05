Nathan Fernandes, do Botafogo, fratura antebraço e passará por cirurgia

Atacante se lesiona em treino da Seleção sub-20 e deve desfalcar o Alvinegro por até dois meses; Clube tentará encurtar tempo de recuperação

O Botafogo recebeu uma notícia nada positiva nesta sexta-feira (5). O atacante Nathan Fernandes sofreu uma fratura no antebraço durante uma atividade da Seleção Brasileira Sub-20 nesta Data Fifa. Ele, portanto, terá que passar por cirurgia no local. A informação foi divulgada inicialmente pelo “Canal do Anderson Motta”.

A previsão em casos desse tipo é de cerca de dois meses de recuperação, mas o clube tentará encurtar o tempo. Com o problema, o atacante será desfalque nos próximos jogos do Botafogo, a começar pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Vasco, quinta-feira (11/9), no Estádio Nilton Santos.