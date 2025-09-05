Mbappé critica calendário europeu: ‘Ninguém pode jogar 60 partidas em alto nível’Atacante relembra gastroenterite sofrida durante Mundial de Clubes e cita a falta de tempo de descanso e o desgaste físico dos atletas
O astro Kylian Mbappé fez duras críticas ao calendário europeu na véspera da estreia francesa nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Assim, o atleta relembrou sua gastroenterite no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, que demonstra reflexos causados pelo excesso de jogos e pouco tempo de recuperação entre eles.
“Não sei se estamos preparados para jogar uma temporada de 60 partidas. Em minha experiência no futebol, vi muitos jogos. Não lembro de um jogador que tenha disputado 60 partidas em alto nível numa temporada. Há um nível que você mantém, mas nunca vi ninguém jogar 60 partidas no nível máximo”, disse.
“Pode até ser na questão física, mas no máximo nível é possível. Na temporada passada tive uma gastroenterite, essa espécie de vírus. Minha reflexão evoluiu e pensei: “É necessário mais tempo de descanso, de férias, para tentar recuperar o corpo”. Mas o debate é assim, podemos dar explicações mas a resposta é sempre que ganhamos muito dinheiro e por isso jogamos”, completou.
Preocupação com a saúde dos atletas
Durante a entrevista, o atacante voltou a citar o número de 60 partidas, mas deixou claro que é preciso focar na saúde dos jogadores. De acordo com o francês, não há muito espaço de recuperação entre os jogos, sobretudo para os times que disputaram o Mundial de Clubes, em solo norte-americano.
“Vai continuar assim. Não se trata de uma questão de jogos, mas sim de recuperação. Via times que voltavam aos treinos quando estávamos na Copa do Mundo de Clubes. Há um problema. Todo o mundo deve encontrar uma solução, porque no final todo mundo vai sair ganhando, haverá jogos de melhor nível. Amamos o futebol e gostamos do nosso trabalho”, frisou, antes de falar do início da temporada,
“Estou muito feliz de poder começar uma nova temporada. Venho com muita determinação e vontade. Comecei bem a temporada, mas será melhor com regularidade e trabalho. É um grande ano para o meu clube, para a seleção e para mim. Há todos os ingredientes para fazer grandes coisas. Começamos em umas eliminatórias que não serão fáceis para a França. Estamos concentrados nela e tento não pensar demais no fim da temporada”, concluiu.
Por fim, a França estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5), às 15h45 (de Brasília), contra a Ucrânia, na Polônia, pelo Grupo D.
