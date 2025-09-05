Maycon faz alerta ao sistema defensivo do Corinthians para a Copa do Brasil

Volante enxerga que duelo contra o Athletico ainda está em aberto, mesmo com a vantagem alvinegra conquistada em Curitiba / Crédito: Jogada 10

O Corinthians aproveita a Data Fifa para se preparar para o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (10), contra o Athletico. No jogo de ida, o Timão venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, na Arena da Baixada, e joga pelo empate na Neo Química Arena. Apesar da vantagem conquistada fora de casa e de não ter sofrido gols até aqui na competição, o volante Maycon pede atenção do sistema defensivo alvinegro. O jogador destacou que o elenco sempre se cobra quanto a isso e afirmou que isso pode contagiar o resto do time.

“É um ponto que a gente sempre se cobra, não tomar gols. Na Copa do Brasil vem acontecendo isso. É manter o foco que a gente vem tendo. A evolução defensiva começa nos atacantes e meio-campistas para que a nossa defesa consiga se sustentar melhor. É um ponto muito importante para nós”, ressaltou. Apesar do sinal de alerta ligado, o volante valorizou o resultado conquistado na casa do adversário. Entretanto, Maycon ponderou que o confronto ainda está em aberto e que o Corinthians deve se comportar da melhor maneira possível para garantir sua classificação. “Nossa equipe se portou bem, é um campo muito difícil de jogar e nossa equipe saiu com uma vitória importante. Mas a gente sabe que a eliminatória ainda está aberta e temos que trabalhar da melhor forma possível”, pontuou.